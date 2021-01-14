Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , президент РФ поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.

Слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает. Необходимо выстроить соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - сказал Путин.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор".

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Вакцина "Спутник V" будет защищать от коронавируса около двух лет, согласно данным директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Напомним , 18 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время РФ готовится представить новые вакцины против коронавирусной инфекции, а также предложил странам СНГ совместно выпускать вакцины.

В Казахстане любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого и не является принудительной. Согласно статье 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", у каждого гражданина Казахстана есть право на отказ от любых медицинских манипуляций, в том числе и от вакцинации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства