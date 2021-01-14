Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает РИА Новости, президент РФ поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.
Слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает. Необходимо выстроить соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - сказал Путин.
Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор".
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Вакцина "Спутник V" будет защищать от коронавируса около двух лет, согласно данным директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Напомним, 18 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время РФ готовится представить новые вакцины против коронавирусной инфекции, а также предложил странам СНГ совместно выпускать вакцины.
В Казахстане любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого и не является принудительной. Согласно статье 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", у каждого гражданина Казахстана есть право на отказ от любых медицинских манипуляций, в том числе и от вакцинации.
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