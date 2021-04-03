Путин заявил об эффективности российской вакцины против известных видов КВИ

МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым заявил, что разработанная в РФ вакцина эффективна против всех известных вариантов коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщают " Известия ", глава фонда отметил, что Россия в настоящее время не только является одним из лидеров по вакцинации в мире, но и до июня сможет привить фактически всех желающих своих граждан за счет тех производственных возможностей, которые существуют в стране и за рубежом.

И она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", - сказал Путин, говоря о российской вакцине.

Дмитриев подтвердил слова президента, уточнив, что это доказано по отношению к британской мутации коронавируса, а также к большому количеству других вариантов COVID-19. Он подчеркнул, что в РФПИ считают российскую вакцину "одной из самых сильных в мире", в том числе против вариантов коронавирусной инфекции.

В Алматы: в апреле ожидается поставка 250 тысяч доз вакцины от COVID-19.

По состоянию на 23.59 1 апреля в Казахстане зарегистрировано 248 931 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 248 931 случай.

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