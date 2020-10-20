Пять человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 19 октября зарегистрировано 1796 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2682 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находятся 2055 пациентов, на амбулаторном уровне - 627. 81 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 12 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 18 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 508 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксирован 51 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 16 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 965, летальных случаев - 382, выздоровевших - 28 223 человек, сообщает портал coronavirus2020.kz.
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