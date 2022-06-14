Пять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане

Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 5 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 867 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава РК, 11 июня выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 13 июня лечение от КВИ продолжают получать 157 человек (–115 и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 122 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

На 13 июня в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинирован 9 514 841 человек, вторым компонентом - 9 292 996 человек. Ревакцинацию прошел 4 703 221 человек.