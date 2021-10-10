Пять регионов находятся в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19

Фото: википедия
ШЫМКЕНТ. 10 ОКТЯБРЯ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 октября 2021 года; согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, Шымкент перешел в "зеленую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В "красной" зоне остаются города Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленую" зону перешел город Шымкент. Также в этой зоне находятся Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидеры по заболеваемости - Алматы, Нур-Султан, Алматинская, Карагандинская и Павлодарская области.
Фото: Image by Wilfried Pohnke from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 10 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 случая заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщила Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 292 новых случая COVID-19, в Алматы - 344, в Шымкенте - 53, в Акмолинской области - 98, в Актюбинской области - 60, в Алматинской области - 149, в Атырауской области - 46, в Восточно-Казахстанской области - 101, в Жамбылской области - 19, в Западно-Казахстанской области - 67, в Карагандинской области - 154, в Костанайской области - 97, в Кызылординской области - 35, в Мангистауской области - 14, в Павлодарской области - 159, в Северо-Казахстанской области - 146, в Туркестанской области - 29.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 903 924 случая COVID-19.
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 84 612 человек, из них 2358 - за последние сутки.
По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом, умерли 11 530 человек, из них 41 - за последние сутки.
Кроме того, в стране за сутки выявлено 149 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР, умерли 10 человек. Сутками ранее зафиксировано 150 случаев пневмонии и 13 летальных исходов от нее.
С 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 77 205 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 4910 человек.
Лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 53 581 человек, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 46 382, с отрицательным (КВИ-) - 7199. Находятся в стационарах 9384 пациента, на амбулаторном лечении - 44 197.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 674 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 201, на аппарате ИВЛ - 127.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 8 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 902 061 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 294;
в городе Алматы – 369;
в городе Шымкенте – 54;
в Акмолинской области – 77;
в Актюбинской области – 67;
в Алматинской области – 188;
в Атырауской области – 43;
в ВКО – 102;
в Жамбылской области – 39;
в ЗКО – 65;
в Карагандинской области – 161;
в Костанайской области – 97;
в Кызылординской области – 43;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 165;
в СКО – 129;
в Туркестанской области – 35.
В Казахстане за сутки 2399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 843 654 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 9 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 250 человек (46 918 КВИ+ и 7332 КВИ-), из них в стационарах находятся 9384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 866 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 703 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 203 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 8 октября 2021 года зарегистрировано 11 489 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 октября от КВИ+ скончались 30 человек.
7 октября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 056, летальных случаев – 4900, выздоровевших – 64 824.
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
На 9 октября 2021 года в Казахстане I компонентом провакцинировано 7 831 773 человек, II компонентом - 6 864 781 человек.