Пятеро заболевших коронавирусом в Алматы - контактные

Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - На утро 11 апреля в Алматы зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На утро 11 апреля в мегаполисе зарегистрировано 128 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

5 новых случаев - из числа местных контактированных. Из них две женщины и трое мужчин, сообщает оперативный штаб Госкомиссии.

У двоих мужчин состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное.

Все контактированные с ними лица разыскиваются и будут помещены на карантин.

На сегодня в инфекционных стационарах находятся 99 человек с КВИ (1 областная), в том числе четверо детей. Состояние у 71 больного удовлетворительное, у 7 - тяжелое, у 21 - средней степени тяжести (одна из области).

С выздоровлением от COVID-19 выписаны 28 пациентов. Умерли 2 пациента.

В провизорных центрах мегаполиса находятся 138 человек, из них - 9 детей, на карантинной изоляции 368, на домашнем - 5334 граждан.

Также стало известно об 11 новых случаях заражения КВИ в Атырауской области. 9 носителей COVID-19 были выявлены на Тенгизском месторождении в вахтовом посёлке Ватернас в Жылыойском районе. Все зараженные находятся в числе потенциальных контактных лиц 50-летней работницы непрямой подрядной организации ТШО, у которой коронавирус был выявлен ранее. Всего у женщины было выявлено 9 близких и 53 потенциальных контактных, пишет "Ак Жайык"

Еще два случая заражения выявлены в Атырау также среди потенциальных контактных.

В настоящее время, согласно алгоритму действий, все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, получают лечение согласно протоколу.

Отмечается, что, по постановлению главного санитарного врача Жылыойского района, с 8 апреля в вахтовом посёлке Ватернас Тенгизского месторождения введен карантин на 14 дней. Для контактных лиц развернут карантинный стационар в отдельно стоящем трехэтажном здании на 109 мест.

По состоянию на утро 11 апреля в регионе выявлено 59 человек с инфекцией COVID-19.

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