QR-коды по проекту Ashyq получили 233 объекта

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Сегодня на площадке региональной службы коммуникаций в Алматы директор Палаты предпринимателей города Айтуар Кошмамбетов сообщил о промежуточных итогах работы пилотного проекта Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 22 января приложение Ashyq интегрировано с платформой Infokazakhstan.kz, через которую участник может подать заявку на участие и получить QR-код. Первый этап пилотного проекта успешно реализуется с 17 января в городах Алматы, Нур-Султан и Караганда. По состоянию на 17 марта приложение Ashyq скачано 32 808, объектам выдано 233 QR-кода . В Нур-Султане выдано 62 QR-кода (35 участников пилота), в Алматы - 110 QR-кодов (52 участника пилота), в Караганде - 34 QR-кода (16 участников пилота)", - сказал спикер.

По его информации, проектным офисом (МЦРИАП, МЗ РК, НПП РК) была достигнута договоренность о реализации пилота в пять этапов:

1 этап: разрешенные виды деятельности, имеющие ресепшн (фитнес-центры, СПА-центры, бассейны, сауны) для всех зон;

2 этап: компьютерные и боулинги;

3 этап: кинотеатры, и все объекты, имеющие возможность онлайн бронирования;

4 этап: все оставшиеся неразрешенные виды деятельности (в том числе фуд-корты, банкетные залы, караоке);

5 этап: распространение Ashyq на все регионы.

Напомним: постановлением главного государственного врача РК от 26 февраля 2021 года принято решение о проведении пилота по внедрению мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства в городах Нур-Султане, Алматы и Караганде. Реализация пилотного проекта "Ashyq" разрешена на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг-клубы.

На объектах предпринимательства участвующих в пилоте применяются следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов:

- в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

- в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона), то есть участникам пилота разрешено работать по предыдущей эпидзоне, если в красной - то работать как по жёлтой, если по желтой - то по зеленой.

При этом субъектам предпринимательства, участвующим в пилоте, в городах Нур-Султане, Алматы, Караганде нужно обеспечить:

1) допуск посетителей на объекты предпринимательства, участвующие в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя, который нужно предъявить на входе или выходе из помещения;

- "зеленый" статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

- "синий" статус - отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

- "желтый" статус - обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

- "красный" статус - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия.

Не допускается вход на объекты предпринимательства, участвующие в пилоте, посетителей, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19).

Руководителям территориальных департаментов КСЭК Нур-Султана, Алматы, Караганды поручено обеспечить определение перечня объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилота. Также хотел бы предупредить всех участников пилотного проекта о том, что нужно строго соблюдать правила сканирования посетителями QR-кода. Данные будут постоянно собирать, обрабатывать и участники с низкими показателями сканирования будут исключаться из пилотного проекта", - сказал Кошмамбетов.

Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий на объектах предпринимательства начата реализация пилотного проекта Ashyq. Для его реализации создан проектный офис с участием Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства здравоохранения, НПП "Атамекен" и Региональных палат предпринимателей городов Алматы и Нур-Султан, причастных организаций.

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