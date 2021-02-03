QR-коды будут содержать информацию об иммунном статусе и вакцинации казахстанцев

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о введении QR-кодов, которые будут содержать информацию об индивидуальном иммунном статусе казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Минздрава, для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения e-govMobai. Е-govMobail будет интегрирован с медицинским приложением AShYK. В нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информационных систем, в том числе и о прохождении вакцинации против КВИ для предоставления на проверку посредством QR-кода.





Напомним, президент дал поручение правительству совместно с Нацпалатой "Атамекен" в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам.

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