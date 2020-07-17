Работающие во время карантина по ночам увеселительные заведения и магазины выявили в Темиртау

Караганда. 16 июля. Kazakhstan Today - Увеселительные заведения и торговые объекты, нарушающие режим карантина, выявили в ходе рейда Центра оперативного реагирования в Темиртау, передает Kazakhstan Today.

В поле зрения членов мобильной группы попали автомойки, СТО, кальянные, бары и магазины, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Владельцам магазина "Алтын", который находится на одной из центральных улиц города, грозит штраф в размере 230 МРП (почти 640 тыс. тенге). Магазин, несмотря на запрет, продолжал работать после 22.00. При этом сотрудники Центра оперативного реагирования заметили большое скопление людей, не соблюдающих социальную дистанцию, перед входом в торговый зал.

Также наказание за несоблюдение постановления главного государственного санитарного врача Карагандинской области понесут владельцы лаунж-бара Eclipse и автокомплекса Prize. Заведения тоже работали в ночное время.

Напомним, в Караганде ранее мобильными группами были выявлены работающие объекты (компьютерный клуб, караоке, кальянная и другие), чья деятельность запрещена во время карантина.

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