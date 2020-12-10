Работники подрядных организаций на Тенгизе подделывали результаты ПЦР-тестов

Атырау. 9 декабря. Kazakhstan Today - На месторождении Тенгиз выявили факты пересечения санитарных постов некоторыми работниками подрядных организаций по поддельным ПЦР-справкам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге генеральный менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью Рзабек Артыгалиев, всем этим сотрудникам незамедлительно деактивированы пропуска на Тенгиз, соответствующие государственные органы были уведомлены. И ожидается, что будет проведено официальное расследование, пишет " Ак Жайык ".

Производственная деятельность на месторождении продолжается без перебоев. Принимаются все необходимые меры для проведения безопасных работ по реализации проекта ПБР. Тенгизшевройл внедрил такие меры безопасности, как разделение персонала по "капсульному" методу, который предотвращает тесный контакт между группами и работниками и означает, что в случае передачи вируса в одной группе основного персонала другая группа готова заменить их и продолжить работу", - пояснил Артыгалиев.

На данный момент на Тенгизе функционирует филиал областной инфекционной больницы на 315 койко-мест. Лечение получают 174 работника. Подготавливается открытие дополнительных 400 койко-мест.

Общее количество случаев заражения COVID-19 среди работников на Тенгизе по состоянию на 7 декабря составляет 4532, из них 95% полностью выздоровели. Среди сотрудников самой компании ТШО было выявлено 423 случая, все остальные - в подрядных организациях. На сегодня проведено 167 тысяч ПЦР-тестов.

По словам Артыгалиева, на месторождении сохраняются строгие карантинные меры, функционируют санитарные посты. Согласно алгоритму, работник перед вахтой сдает тест, проходит недельную изоляцию, снова сдает тест и только при негативном результате отправляется на вахту. При завершении вахты процедура аналогичная.

Между тем, по информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, за последние две недели на Тенгизе зарегистрирован 161 случай, в том числе при заезде на вахту - 8, при выезде - 31, самообращение - 45, из числа контактных - 74. Во всех очагах заболевания выявлены и изолированы контактные лица, оперативно проводится дезинфекция.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства