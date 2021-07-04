Работников сферы обслуживания в Туркестанской области не будут допускать к работе без вакцинации

ТУРКЕСТАН. 3 ИЮЛЯ - В Туркестанской области работников сферы обслуживания не будут допускать к работе без вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, граждане до 15 июля должны принять первый компонент противоэпидемической прививки от Covid-19, до 15 августа - второй компонент. Работники, не получившие вакцину, к работе не допускаются либо обязаны 1 раз в неделю сдавать ПЦР-тест за свой счет", - сообщает региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Требования не касаются граждан, имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних 3 месяцев", - сообщил главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов.

По его словам, руководителям всех организаций области, независимо от форм собственности, поручено организовать профилактическую вакцинацию работников.

В регионе с начала года зарегистрировано 3352 человека с заболеванием Сovid-19. Вирусной пневмонией заболели 2744 гражданина. По матрице эпидемиологической оценки регион - в "зелёной" зоне. В области за последние две недели число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом выросло в 1,6 раза. Статистика показывает, что в первую очередь чаще всего заражаются коронавирусом дети в возрасте до 14 лет, граждане в возрасте 20-29 лет и пенсионеры старше 60 лет. В связи с этим в целях недопущения широкого распространения заболевания внутри страны ужесточаются карантинные требования", – сказал Н. Нышанов.

В свою очередь, заместитель директора палаты предпринимателей "Атамекен" Зухра Амирова рассказала об активности открытого приложения "Ashyq" в регионе.

По её словам, для использования проекта поступило 672 заявки. Из них 561 подключена и работает, 88 получили QR-код, 44 объекта, которые не регистрировали посетителей, были отстранены от проекта.

Также замдиректора отмечает, что, хотя представители бизнеса готовы работать через приложение, нехватка сотрудников, проверяющих статус посетителей в учреждении, вызывает небольшие затруднения.

В региональной службе отметили, что, наряду с приложением Ashyq, предприниматели могут использовать платформы Aitu, eGov mobile, Kaspi.kz, Halyk Homebank и Sberbank.

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