Работница вахтового поселка на месторождении Тенгиз заболела коронавирусом

Атырау. 8 апреля. Kazakhstan Today - COVID-19 подтвердился у работницы вахтового поселка на месторождении Тенгиз, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром 4 новых случая коронавирусной инфекции было обнаружено в Атырауской области. Одной из заражённых COVID-19 оказалась 50-летняя женщина", - сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

По сообщению управления здравоохранения Атырауской области, женщина работала в одной из подрядных организаций ТОО "ТШО" на Тенгизском месторождении и проживала в вахтовом поселке Ватернас. В настоящее время она госпитализирована в инфекционный изолятор, ответственными органами установлен круг близких и потенциальных контактных лиц, ведутся работы по изоляции их в карантинные стационары.

На деятельность производственных работ факт заражения коронавирусной инфекцией никак не повлияет, компанией ТШО организованы все работы по защите своих сотрудников, все рабочие на месторождении Тенгиз обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно на всех объектах производятся дезинфекционные работы, на входе в производственный комплекс ТОО "ТШО" установлено четыре санитарных поста", - сообщили в руководстве компании.

Напомним, на сегодняшний день в Атырауской области подтверждено 36 случаев.

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