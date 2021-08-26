Распространенность Дельта-штамма удвоила нагрузку на систему здравоохранения Алматы

АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - В инфекционных стационарах Алматы находятся свыше 6 тысяч пациентов, в числе которых 169 детей. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья Светлана Султангазиева, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в Алматы зарегистрированы 1590 инфицированных, причем 1515 из них - симптомные носители. Всего лечение в стационарах получает 6021 человек, в отделениях реанимации интенсивной терапии находятся 476 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 188, к аппаратам High flow подключены 223 пациента. В городе нет дефицита коечных мест в ковидных стационарах, всего на сегодняшний день подготовлено 8910 коек.

Султангазиева отметила, что медики Алматы работают с удвоенной нагрузкой.

Нагрузка на скорую помощь на пике заболевания, когда регистрировалось порядка 1600 заболевших в сутки, а количество госпитализаций было на уровне 700-750, конечно, увеличилась. Тогда было до 3000-3500 вызовов в сутки. На сегодняшний день это число уменьшилось и составляет 2600-2750 вызовов в сутки", - сообщила Султангазиева

По ее словам, на сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 12 868 пациентов.

Сегодня с коронавирусом борются сотни врачей, часть из них работает в прививочных пунктах Алматы. Свыше 1000 медиков проводят вакцинацию горожан. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации, расположенных в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ.

За прошедшие сутки в Алматы первым компонентом вакцинированы 3585 человек, вторым компонентом - 7729 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 24 августа первым компонентом привиты 849 542 человека, вторым компонентом 691 848. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 110 236 человек.

Светлана Султангазиева призвала алматинцев вакцинироваться в ближайшее время, так как приближается период осенне-зимних сезонных вирусов.

Сейчас у нас начнут присоединяться такие сезонные заболевания, как ОРЗ и ОРВИ. А поскольку при повышении температуры и других недомоганиях ставить прививку от КВИ нежелательно, то необходимо уже сейчас вакцинироваться от коронавируса, пока нет сезонных вирусных заболеваний", - отметила замглавы УОЗ.

Ранее о необходимости большего количества привитого населения заявил главный санитарный врач города Жандербаек Бекшин.

По состоянию на 23.59 24 августа в Казахстане подтвержден 754 891 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6040 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1590.

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