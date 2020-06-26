Разработан алгоритм ведения пациентов с СOVID-19 в амбулаторных условияx

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - Рабочей группой по разработке клинического протокола диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-19" подготовлен алгоритм ведения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условияx, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, при легкой форме COVID-19 без факторов риска (клиника ОРВИ) с повышением температуры тела до 38 градусов или без повышения температуры, общая слабостью, недомоганием, потливостью, миалгией и ломотой в теле, головной болью, першением в горле, кашле, нарушении вкуса и обоняния, диареи человеку нужно оставаться дома, предупредить работодателя о наличии вирусной инфекции, вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания, быть на дистанционной связи с участковым медработниками из поликлиники.

В данном случае рекомендуется полупостельный режим, обильное дробное питье (30-50 миллилитров на килограмм веса), парацетамол 500 миллиграммов (не более 2 граммов в сутки) или ибупрофен 200-400 миллиграммов (не более 1600 миллиграммов) при повышении температуры более 38 градусов.

При COVID-19 и развитии пневмонии с небольшим объемом поражения (до 30% распространенности при наличии КТ), с температурой тела выше 38 градусов, приступообразном кашле, ощущении жжения в груди, одышки при нагрузке нужно оставаться дома, предупредить работодателя о наличии вирусной инфекции, вести дневник самонаблюдения за температурой, частотой пульса, дыхания, быть на дистанционной связи с медработником поликлиники, проводить пульсоксиметрию (при наличии сатурации 95% и выше). Режим полупостельный с обильным дробным питьем (30-50 миллилитров на килограмм веса). В профилактических дозах в течение 10-20 дней при высоком риске тромбозов рекомендуются антикоагулянты перорально. В случае присоединения вторичной бактериальной инфекции назначают макролиды или амоксициллин. При повышении температуры более 38 градусов - парацетамол 500 миллилитров (не более 2 граммов в сутки) или ибупрофен 200-400 миллилитров (не более 1600 миллиграммов). Также рекомендуется позиция тела пациента на животе не менее 1 часа, 4 раза в день (при хорошей переносимости), диафрагмальное дыхание (по самочувствию).

Пациентам с факторами риска (гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь лёгких, астма и др.), независимо от степени тяжести (COVID-пневмония до 30% распространенности на КТ при наличии) рекомендуется оставаться дома, предупредить работодателя о наличии вирусной инфекции, вести дневник самоконтроля по вирусной инфекции: за температурой, частотой пульса, дыхания. По сопутствующему заболеванию: измерение давления, глюкозы крови, пульсоксиметрия (при наличии сатурация 95%). Необходимо соблюдать полупостельный режим и питьевой (в соответствии с рекомендациями лечащего врача по сопутствующему заболеванию). В профилактических дозах в течение 10-20 дней при высоком риске тромбозов рекомендуются антикоагулянты перорально. В случае присоединения вторичной бактериальной инфекции назначают макролиды или амоксициллин. При повышении температуры более 38 градусов - парацетамол 500 мг (не более 2 граммов в сутки) или ибупрофен 200-400 миллиграммов (не более 1600 миллиграммов). Также рекомендуется позиция тела пациента на животе не менее 1 часа, 4 раза в день, диафрагмальное дыхание (при хорошей переносимости).

Также документом определены критерии для госпитализации. Необходимо информировать участкового врача о сохранении повышенной температуры более 3-5 дней или ее появлении после кратковременной нормализации, появлении/усилении кашля.

Экстренная госпитализация при появлении нижеперечисленных признаков тяжелого течения:

- частота дыхания более 24 в минуту;

- нарастание одышки;

- сатурация менее 95%;

- давление: тенденция к снижению;

- тахикардия, более 100.

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