Разработчик "Спутника V" создаст еще одну вакцину от COVID-19

Москва. 30 января. Kazakhstan Today - Центр Гамалеи разработает новую вакцину от COVID-19 и два препарата для профилактики и лечения инфекции, передает Kazakhstan Today.

На эти цели из бюджета выделят около 91 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на "Фармвестник".

Минздрав России согласовал госзадание Центру имени Гамалеи, разработавшему вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", на создание новых препаратов против COVID-19. Документ опубликован на портале "Госрасходы". Из документа следует, что центр разработает вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав определил размер субсидий на выполнение всех экспериментальных разработок в 2021 году в 274,4 млн руб. Таким образом, по подсчетам издания, на разработку вакцины из бюджета будет выделено около 25 млн рублей.

Помимо этого, в задании есть сведения о разработке еще двух препаратов против COVID-19. Один из них будет создан на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Его разработка и выпуск запланированы на 2021-2023 годы. По данным издания, стоимость работы составит более 41 млн рублей.

Еще одно лекарственное средство должно быть разработано к 2022 году, на это, по подсчетам "Фармвестника", понадобится около 25 млн рублей Речь идет о препарате блокатора рецептора АСЕ2, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Он может использоваться как для профилактики, так и для лечения COVID-19.

Спутник V" - это векторная вакцина, препарат был зарегистрирован в августе. "Вектором", или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, создание препарата стоило 1,5 млрд рублей. "Открытые медиа" писали со ссылкой на документы о госсубсидиях, что из бюджета на это было выделено 1,8 млрд рублей.

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