Реагирование будет очень жестким - Цой о продаже паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал факты продажи паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Минздрава подчеркнул, что за каждый случай продажи паспортов вакцинации виновные будут жестко наказаны.

Что касается поддельных паспортов вакцинации, такой случай был. Как только мы такую информацию получили, я лично связывался с акиматом Алматы. Утром мы взяли на контроль, отработали с силовыми структурами. Провели задержание", - сказал Алексей Цой.

Министр также обратился к гражданам, имеющим данные по подобным случаям.

Мы готовы принять. Реагирование будет очень жестким. Все медицинские работники предупреждены об уголовной ответственности", - заверил министр.

Он добавил: любой гражданин должен понимать, что закон неумолим.

Это четко доказывается, потому что каждая доза в информационной системе видна. И если такое произойдет, то последует уголовное наказание. Здесь мы мониторим и держим на особом контроле", - пояснил министр.

В конце апреля в сюжете Первого канала "Евразия", посредник предлагает электронный паспорт о прохождении вакцинации от имени сразу нескольких клиник в Алматы.

1 мая полиция Алматы установила личности врачей, которые занимались продажей электронных паспортов вакцинации.

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