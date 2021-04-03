Реанимации Алматы загружены на 34%

АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - Сегодня на онлайн-пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о готовности системы здравоохранения к третьей волне коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в городе насчитывается 7 тыс. инфекционных койко-мест , разделенных на 3 эшелона. Из них задействовано 5 тыс. коек. Их загруженность составляет 54%. В настоящее время в инфекционных стационарах находится 2849 человек, из них 52 крайне тяжелых пациентов. Тяжелых - 531. С помощью ИВЛ поддерживают 10 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких - 55, на HighFlo - 62. В стационарах насчитывается 420 реанимационных коек, загруженность реанимаций составляет 34% (152 пациента). Почти четыре тысячи пациентов мегаполиса находятся на амбулаторном лечении. Тем временем контроль и лечение на дому осуществляют 409 мобильных бригад и Центр телемедицины", - сказал аким.

По его словам, в настоящее время в борьбе с COVID-19 задействованы 8,5 тыс. медработников. В резерве находятся 2758 медицинских специалистов. В Алматы действует 25 ПЦР-лабораторий, все они готовы принимать как в будни, так и в выходные дни. Суточная мощность всех лабораторий - 14 500 тестов, однако есть возможность увеличения до 24 000.

Сагинтаев напомнил о необходимости строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Также горожан призвали воздержаться от посещения мест массового скопления.

Основная задача - остановить распространение коронавирусной инфекции", - сказал аким.

В Стабилизационном фонде антиковидных лекарственных средств сегодня имеется запас более 19,4 млн упаковок препаратов, включая 2,4 млн антибиотиков, 335 тыс. антикоагулянтов, около 2,5 млн ацетилсалициловой кислоты, 78 тыс. витаминов, 568 тыс. гормональных препаратов, 4,15 млн жаропонижающих, 9 млн изделий медицинского назначения - шприцы, системы для вливания растворов, 180 тыс. противовирусных препаратов и более 300 тыс. прочих лекарств, что составляет более чем двухмесячный запас. Кроме того, сами аптечные сети создали значительные запасы лекарственных препаратов на своих складах и констатируют лишь незначительный сезонный рост спроса до 20%. Нет и дефицита масок. Ежедневно производится 749 тысяч масок в день, на складах поставщиков находится более 33 млн штук", - сказал аким.





Он подчеркнул, что на сегодняшний день во всех аптеках города есть все востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты.

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