Ревакцинация "Спутником Лайт" продлевает иммунитет к коронавирусу минимум на полгода

НЬЮ-ЙОРК. 16 ОКТЯБРЯ - Риск летального исхода заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививку. Такие сведения обнародовали в пятницу федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ЦКПЗ приводит статистику за август 2021 года. Из нее следует, что невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще чем те, кто привился обоими компонентами вакцины. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше, пишет ТАСС
.
Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания в случае, если заражение все же произошло", - отмечается на сайте ЦКПЗ.
При этом отмечается, что, "поскольку вакцины не обладают 100%-ной эффективностью против заражения, некоторые привитые от COVID-19 все равно имеют риск заразиться".
НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 914 699 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 236;
в городе Алматы - 35;
в городе Шымкенте - 59;
в Акмолинской области - 121;
в Актюбинской области - 50;
в Алматинской области - 167;
в Атырауской области - 42;
в ВКО - 119;
в Жамбылской области - 23;
в ЗКО - 52;
в Карагандинской области - 161;
в Костанайской области - 107;
в Кызылординской области - 31;
в Мангистауской области - 11;
в Павлодарской области - 177;
в СКО - 162;
в Туркестанской области - 31.
За прошедшие сутки в Казахстане 1954 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших 856 930.
На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 770 человек (-46 069 + и 6701 КВИ-), из них в стационарах находится - 9037 пациент, на амбулаторном уровне - 43 733 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии 636 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 186 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 123 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 15 октября 2021 года зарегистрировано 11 700 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 октября от КВИ+ скончались 28 человек.
14 октября зафиксировано 127 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 200 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 789, летальных случаев - 4949, выздоровевших - 66 139.
На 16 октября первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинировано 8 003 776 человек вторым компонентом - 7 097 611 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 октября 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне - Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области; в "зеленой" зоне - Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 15 ОКТЯБРЯ - В регионе на утро 15 октября зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 36 детей до 14 лет, 32 школьника и 5 студентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наибольшее количество заражений зафиксировано в Талдыкоргане - 45, в Талгарском и Енбекшиказахском районах, 25 и 17 человек соответственно.
Всего по одному случаю зарегистрировано в Саркандском и Райымбекском районах.
Напомним, что всего в области было зарегистрировано 53 466 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Темп прироста за последние две недели остаётся на одном уровне 0,3%.
По состоянию на 23.59 14 октября в Казахстане подтверждено
912 799 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.