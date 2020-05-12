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Режим ЧП завершен в Казахстане, карантинные ограничения сохраняются

11.05.2020, 00:00 138241
Режим ЧП завершен в Казахстане, карантинные ограничения сохраняются
Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане завершился режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса 15 марта. В стране продолжают действовать карантинные ограничения, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 29 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении действия режима ЧП в Казахстане до 00.00 часов 11 мая. 
 
Как стало известно, в понедельник, 11 мая, Касым-Жомарт Токаев проведет заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.
 

Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действий правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения", - написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

 
Несмотря на прекращение режима ЧП, после 11 мая карантин продолжит действовать в городах и регионах страны. В частности, карантин сохранится в Алматы, Нур-Султане, Атырау и Мангистауской области.
 
По состоянию на 22.45 10 мая в стране коронавирусом заразились 5090 человек, 1941 человек выздоровел, 31 скончался.
 

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5090: в городе Нур-Султане - 1066, городе Алматы - 1580, городе Шымкенте - 233, в Акмолинской области - 109, Актюбинской области - 172, Алматинской области - 183, Атырауской области - 299, Восточно-Казахстанской области - 51, Жамбылской области - 179, Западно-Казахстанской области - 249, Карагандинской области - 191, Костанайской области - 61, Кызылординской области - 229, Мангистауской области - 120, Павлодарской области - 154, Северо-Казахстанской области - 34, Туркестанской области - 180", - сообщили в Оперштабе.

 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 280 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 4 млн. В Казахстане первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы 13 марта 2020 года.
 

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