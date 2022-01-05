Режим карантина продлили в Шымкенте

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте до стабилизации эпидемиологической ситуации", - сказано в тексте постановления.
Жителям и гостям города:
- Запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, "кудалык", той, "беташар", праздничных корпоративов и другое), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
- Ограничивается передвижение по городу для лиц старше 65 лет;
- При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.
С полным текстом документа можно ознакомится на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.