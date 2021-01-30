Актобе. 29 января. Kazakhstan Today - Резкий рост материнской смертности в летний период связан с ростом заболеваемости COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе выездного заседания республиканского штаба по принятию неотложных мер по снижению материнской смертности в Актюбинской области сообщила, что перед Республикой Казахстан стоят большие и сложные задачи по улучшению обслуживания и достижению более высоких результатов в сфере охраны здоровья матерей. Во всех странах мира, в том числе в Казахстане, из-за пандемии COVID-19, системы здравоохранения перегружены, в первую очередь страдает медицинская помощь, оказываемая женщинам, что привело к росту материнских заболеваний и смертности в нашей стране.

Резкий подъем материнской смертности зарегистрирован в летние периоды текущего года и связан с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в целом по стране, на данный период приходится 66% смертности от всего количества случаев материнской смертности", - сказала она.

Как отметила Гиният, главой государства перед страной поставлены новые задачи по качественному оказанию медицинской помощи матерям. Среди основных причин высокого уровня материнской смертности президент назвал слабую оснащенность родильных домов, отсутствие оборудования и расходных материалов для лечения тяжелобольных пациентов.

Глава государства поручил правительству совместно с акимами регионов провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. При этом сделать акцент на службах родовспоможения и реанимации, принять меры по их оснащению медицинским оборудованием, лекарствами и изделиями", - подчеркнула вице-министр.

В 2020 году отмечается увеличение количества родов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 298, родилось на 24 739 больше детей, количество беременных женщин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 21 147.

Гиният дала поручение заместителям акимов по улучшению материально-технического оснащения медорганизаций, оснащению их современным медицинским оборудованием, укомплектованию кадрами, повышению уровня организации оказания медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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