Резкий спад заболеваемости коронавирусом в Казахстане вызывает сомнения у экспертов

НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские эксперты в сфере медицины рассказали, с чем связан спад заболеваемости в Казахстане и влияет ли на статистику качество тестирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ректор Казахстанского медицинского университета "Высшая школа общественного здравоохранения" PhD Ардак Ауезова считает, что спад заражений обусловлен несколькими причинами:

Доля вакцинированных людей в популяции значительно выросла, эта категория в большинстве своем переносит болезнь бессимптомно. Сам штамм Омикрон, пришедший в страну, вызывает более легкое течение заболевания, в том числе на фоне вакцинации, протекая в большинстве случаев как ОРВИ и не требует госпитализации. По этой причине большинство не сдают ПЦР-тесты. И конечно, здесь играет роль доступность медицинской помощи: зачастую сложно дождаться приезда врача или лаборантов из организаций ПМСП, даже дозвониться бывает сложно", - рассказала Ардак Ауезова изданию Forbes.kz .

По ее словам, ни одна страна в мире не смогла избежать подъема заболеваемости, вызванного Омикроном, а потому резкий спад числа заболевших в Казахстане вызывает у эксперта сомнения. Скорее всего, это происходит только на бумаге.

Сильно сомневаюсь, что мы чем-то разительно отличаемся от них. Тем более, что темпы вакцинации у нас пониже, чем во многих других странах. Вакцинация детей не начата, вакцинация подростков хоть и идет, но не семимильными шагами. Если говорить о резком росте заражений в России, думаю, это связано с тем, что там поняли неэффективность и бесполезность изоляции для контактных и отменили ее. У нас же это, возможно, пока еще сдерживающий фактор. Как и цена на тестирование", - пояснила эксперт.

Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Caspian International of Medicine, Caspian University Рафаиль Кипшакбаев объясняет, что любая эпидемия не может все время просто расти, у нее есть и пик и есть спад. Но, как показывает эпидситуация Казахстана, заражение Омикроном еще пока не достигло своей высшей степени.

Если сравнивать ситуацию в мире и Казахстане, как правило, до нас вспышки эпидемии доходят немного позже. Сначала идут страны Европы, потом ближайшие к нам соседи, с кем налажено авиа- и ж/д сообщение, в том числе Россия. Затем все приходит к нам. То есть до нас пик еще не дошел. А тот рост, что наблюдался в январе, можно объяснить множеством причин. Самая очевидная, и она лежит на поверхности, это ослабление эпидемиологического режима во время новогодних праздников: многочисленные корпоративы, гости и массовые скопления людей, включая и январские трагические события", - отметила профессор.

По мнению доктора медицины, руководителя портала Medsupportkz Ботагоз Каукеновой, ситуация, которая в настоящее время наблюдается в Казахстане, связана не только с повышением количества вакцинированных и уже переболевших граждан, но и с тем, что казахстанцы просто стали реже сдавать ПЦР-тесты.

Как вы знаете, в официальной статистике отражаются только те заболевшие, кто официально сдал ПЦР-тест, чтобы быть внесенным в систему Ashyq. А теперь давайте представим ситуацию: у вас появились какие-то симптомы заболевания, и непонятно, Омикрон ли это, простуда или грипп - то есть достаточно легкие симптомы, чтобы просто переболеть дома. Пойдете ли вы сдавать ПЦР, если даже на работе его не требуют? Во многих случаях люди не хотят просто так сдавать тест за свои деньги. Даже если человек суперосознательный, скорее всего, он просто изолируется дома на время болезни и сделает экспресс-тест только для себя, чтобы узнать, коронавирус у него или нет", - рассуждает Ботагоз Каукенова.

Эксперты также сходятся во мнении, что для более точной статистики казахстанцам должны быть доступны все способы тестирования на наличие КВИ. И здесь речь идет не только о стоимости, но и о повсеместном применении качественных экспресс-тестов.

Весь развитый мир в аэропортах, на вокзалах, в школах и университетах тестирует граждан с помощью экспресс-методов. У нас же санитарные врачи по прилете собирают анкеты, не перепроверяя данные. Можно ли потом в случае необходимости проследить путь возможной инфекции? Поэтому снижение количества больных, учитывая, что практически все знакомые болеют ОРВИ с теми или иными проявлениями, вызывает сомнения. Сколько тестов ежедневно делается по всей республике, эту цифру никто не озвучивает. А она должна быть. И не только цифра протестированных частными лабораториями, но и государственными. И уже из этой цифры должно определяться число положительных тестов в процентном соотношении", - счиатет Ардак Ауезова.

Рафаиль Кипшакбаев разделяет мнение коллеги и считает, что экспресс-тесты должны найти свое широкое применение, а их результаты также нужно вносить в официальную статистику.

Если посмотреть на обзоры библиотеки Кокрейн, которые показывают эффективность экспресс-тестирования на основании исследований на десятках тысяч людей, никаких сомнений в эффективности этого метода нет. Правильно проведенное исследование выдает положительный результат в 99% случаев при наличии симптомов и в 98% случаев при бессимптомном течении болезни. То, что в данной ситуации это лучший выход, чем ПЦР, это тоже не должно вызывать сомнений, так как он значительно быстрее. И хотя казахстанские чиновники давно говорят о внедрении экспресс-тестов, почему-то ПЦР остается конечным однозначным результатом. Здесь наблюдается противоречие. Если мы говорим, что экспресс-тесты эффективны, давайте приравняем их к ПЦР", - рассказал он.

В том, что при сдаче ПЦР-тестов возможны ложные результаты, сходятся все трое опрошенных Forbes.kz экспертов. Они говорят, что точность исследований во многом зависит от правильности забора биоматериала, хранения, транспортировки как самих тестов, так и анализов. Влияет также качество реагентов, пробирок и многое другое.

Однако в компании Invivo редакцию заверили, что и тесты, и условия их проведения остались в лабораториях сети без изменений, поэтому качество исследований не ухудшилось. Но по экспресс-тестам есть нюансы.

Производственный директор лаборатории Invivo Елена Марченко объясняет, что повышенный спрос на экспресс-тесты связан с оперативностью получения результатов, более низкой стоимостью и возможностью проводить тест самостоятельно. Однако именно последний пункт и вызывает некоторые вопросы. Поэтому после домашних проверок и наличия отрицательного результата при всех сопутствующих симптомах болезни многие перепроверяются уже с помощью ПЦР-тестов, где результат оказывается противоположным.

Несовпадение результатов может быть вызвано, во-первых, более низкой чувствительностью экспресс-теста на антиген, во-вторых - дефектом сбора биоматериала, в данном случае на экспресс-тест. При выборе экспресс-теста на антиген необходимо обращать внимание на порог детекции: чем он ниже, тем больше положительных случаев может уловить. Самостоятельное тестирование в домашних условиях экспресс-тестами на определение антигена проводить возможно, но при условии точного соблюдения правил и методик его выполнения. Наиболее полезны экспресс-тесты в случаях, когда требуется быстрое принятие решений по уходу за пациентом и его изоляции", - говорит Елена Марченко

О преимуществах и недостатках экспресс-тестирования рассказала медицинский директор лаборатории "Инвитро-Казахстан" Айнура Кудирбекова.

Все тест-системы могут терять свою точность из-за несоответствующих условий хранения и транспортировки. Производители известных нам экспресс-тестов не рекомендуют применять их для самотестирования - они предназначены для использования квалифицированными медицинскими работниками. Важно, чтобы для детекции попало достаточное количество "правильного" биоматериала, иначе вероятен ложноотрицательный результат. Также важно отметить: если с момента заражения прошло достаточно времени и иммунная система разрушила большую часть белков коронавируса, экспресс-тест может быть отрицательным. В этих случаях важно провести ПЦР-тест, который является стандартом диагностики КВИ", - объяснила она.

На вопрос, наблюдается ли в последнее время рост числа пациентов, желающих провериться на наличие коронавирусной инфекции, Елена Марченко ответила, что сейчас население стало относиться к коронавирусу "без истерии". Сейчас люди в основном обследуются при возникновении фактической необходимости: необходимость предоставления результата исследования при госпитализации или пересечении границы.

Выслушав специалистов, можно сделать вывод: казахстанцы вряд ли стали сильно меньше заболевать. Скорее, из-за более легкого течения Омикрона заразившиеся просто меньше сдают ПЦР-тесты. Хотя бы для того, чтобы Ashyq не "покраснел", - пишет издание.

В январе 2022 в Казахстане начался резкий рост заболевших коронавирусной инфекцией. С показателем 457 заболевших 1 января 2022 года страна уже 20 января перевалила за отметку 16 тысяч. 12 января министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что даже при самом оптимистичном сценарии ожидалось не менее 17,5 тыс. заразившихся в сутки. Реалистичный прогноз и вовсе подразумевал порядка 25,5 тыс., негативный - до 40 тыс. новых случаев в день.

Однако не оправдался даже самый радужный сценарий: на самом пике у нас было зафиксировано 16 284 заболевших за сутки (21 января 2022), дальше число новых заболевших резко пошло на спад: до 5 тысяч 31 января. По состоянию на 8 февраля число новых случаев заражения и вовсе спустилось до отметки 2004 человек. Безусловно, это отличные показатели", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что в других странах показатели заболеваемости не просто стремительно растут, но и "практически ежедневно устанавливают новые антирекорды". Особый прирост отмечается в России. С начала 2022 года ежесуточное число заболевших там увеличилось почти в 10 раз.

Похожая картина с резким ростом заболевших наблюдается и в других странах. Так, за 7 февраля 2022 в Германии зарегистрировано 138 867 новых случаев заражения, тогда как два дня назад их было 114 424, а неделю назад - 78 318. Антирекорды наблюдаются во Франции, Польше, Чехии, Англии, США, Украине, Узбекистане и т. д.



