Резкое ухудшение эпидситуации отмечается в Казахстане - Минздрав

НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - В Казахстане отмечено резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По матрице оценки эпидситуации страна перешла в желтую зону. В красной зоне остается Нур-Султан, в желтой зоне - Алматы и Шымкент. Остальные регионы - в зеленой зоне, сообщает Министерство здравоохранения РК

За последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 11 регионах страны. По стране заболеваемость выросла в 1,4 раза. Репродуктивное число увеличилось по стране до 1,3. За сутки зарегистрировано 1510 случаев коронавирусной инфекции. 75% случаев приходятся на Нур-Султан - 798, Алматы - 196 и Шымкент - 118 случаев.

Минздрав связывает ухудшение эпидситуации связано с циркуляцией штамма Омикрон, а также с активным передвижением населения в праздничные дни и несоблюдением мер профилактики.

В ведомстве подчеркнули, что генотипирование штаммов КВИ производится каждые полтора месяца. В настоящее время идет наблюдение и анализ циркуляции штамма Омикрон.

Согласно последним данным, Омикрон выявлен в Нур-Султане и Алматы. При этом распространенность штамма Дельта составляет 70%.