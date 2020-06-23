Результат от карантина на выходных проанализируют через две недели

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Результат от ужесточения карантина, которое было введено в минувшие выходные, проанализируют через две недели. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, передает Kazakhstan Today.

Результат от карантина выходных дней мы ожидаем в уменьшении количества инфицированных среди населения города. Эту ситуацию мы сможем проанализировать только через две недели", - сказала Кисикова.

Она также отметила, что применение ограничительных мер вводится на основании постановления главного государственного санитарного врача, исходя из эпидемиологической ситуации в городе. При этом санврачи настаивают на постоянном соблюдении санитарных норм: социальное дистанцирование, ношение масок, снижение посещения общественных мест и самоизоляция в случае появления признаков ОРВИ.

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