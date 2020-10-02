Система Orphus

Результаты испытания казахстанской вакцины от COVID-19 ожидаются к декабрю

01.10.2020 5860
Результаты испытания казахстанской вакцины от COVID-19 ожидаются к декабрю
Фото: isoconsulting.ru
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Результаты испытания казахстанской вакцины от COVID-19 ожидаются к декабрю. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.
 

Доклинические испытания вакцины пройдены успешно, есть хорошие результаты. Сейчас запущена первая и вторая фаза клинических исследований. Уже набраны добровольцы и проводится вакцинация", - сказал глава Минздрава.

 
Он уточнил, что первые результаты по первой и второй фазам испытаний ожидаются ближе к декабрю. 
 

Тогда мы поймем, насколько вакцина эффективна и безопасна", - сказал Цой.

 
Он также отметил, что в настоящее время идет строительство казахстанского завода по производству вакцин.
 

Его мощность достаточная для того, чтобы покрыть потребность РК, и в случае разработки собственной вакцины для успешного прохождения всех клинических испытаний, проверки на безопасность и качество, данная вакцина будет производиться в Казахстане", - заключил министр. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая