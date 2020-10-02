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Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Результаты испытания казахстанской вакцины от COVID-19 ожидаются к декабрю. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Доклинические испытания вакцины пройдены успешно, есть хорошие результаты. Сейчас запущена первая и вторая фаза клинических исследований. Уже набраны добровольцы и проводится вакцинация", - сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что первые результаты по первой и второй фазам испытаний ожидаются ближе к декабрю.

Тогда мы поймем, насколько вакцина эффективна и безопасна", - сказал Цой.

Он также отметил, что в настоящее время идет строительство казахстанского завода по производству вакцин.

Его мощность достаточная для того, чтобы покрыть потребность РК, и в случае разработки собственной вакцины для успешного прохождения всех клинических испытаний, проверки на безопасность и качество, данная вакцина будет производиться в Казахстане", - заключил министр.

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