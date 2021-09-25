Риск появления мутаций коронавируса зависит от доли вакцинированного населения - Шарман

АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - Задержки с вакцинацией в одних странах по сравнению с другими приводят к появлению новых вариантов коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман.

По его словам, необходимо отличать штаммы и варианты вируса.

Пока мы говорим о различных вариантах коронавируса. С 1 июня Всемирная организация здравоохранения решила называть их буквами греческого алфавита – "альфа", "бета", "гамма", "дельта". Прежде их назвали "индийский", "бразильский", "южноафриканский". Но чтобы не было такой обидной коннотации, их решили называть буквенными обозначениями", - говорит профессор.

Шарман подчеркнул, что на самом деле с начала пандемии коронавирусной инфекции во всем мире было зарегистрировано очень много вариантов коронавируса, каждый месяц возникало по 2-3 варианта. При этом с появлением эффективных вакцин частота мутаций ускорилась. Что является естественным эволюционным процессом.

Вирус начинает активно мутировать, ищет пути, чтобы выжить. На самом деле у вируса всего 30 тысяч нуклеотидных оснований, и вариантов мутаций у него ограниченное количество. Есть несколько вариантов вирусов, они либо могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с Альфа-, Бета- и Гамма-вариантом. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом Дельта. Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", - сообщил А. Шарман.

К примеру, южноафриканский вариант оказался устойчивым к вакцинам, но в то же время он оказался менее заразным. А Дельта-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более коварным и контагиозным.

Пока идет угасание Дельта-варианта, но в будущем, в случае низкой доли вакцинированного населения, можно ждать появления других вариантов", - добавил А. Шарман.

Профессор попросил не путать штаммы и варианты вируса. Он отметил, что штаммы - это другая качественная характеристика вируса. Штаммами можно назвать вирусы, которые циркулировали в 2003 и в 2012 годах и вызывали крупные эпидемии атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии.

На фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая новые варианты.

Вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса. Особенно на Альфа-вариант ковида. Хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У Дельта-варианта по-другому, он немного ускользает от вакцин, тем не менее в 70-80% случаях вакцины демонстрируют свою эффективность", - говорит А. Шарман.

В завершение А. Шарман подчеркнул, что в Казахстане за последние два месяца преобладающее количество заражений вызваны Дельта-вариантом, который раньше называли "индийским". Он оказался на 60% заразнее, чем его предшественник "британский" вариант и оригинальный "уханьский".

По мере увеличения охватов вакцинацией вирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию. На самом деле с коронавирусом мы имеем дело давно, раньше это была легкая инфекция, которая вызвала простуду у детей. Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придем к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью", - подытожил А. Шарман.

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