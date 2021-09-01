Риск смерти резко возрастает на протяжении 6 месяцев после КВИ - Минздрав РФ

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МОСКВА. 31 АВГУСТА - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о повышенном риске смерти в течение 6 месяцев после COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пример, перенес COVID-19 человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного КВИ резко возрастает риск смерти", - сказал Мурашко.

Глава российского Минздрава добавил, что уже составлены списки для приглашения пациентов, перенесших коронавирус, на углубленную диспансеризацию, сообщает РИА Новости

Специалисты Южно-Африканской Республики выявили на территории страны новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Новый штамм получил название C.1.2. Ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам.

По состоянию на 23.59 30 августа в Казахстане подтвержден 789 471 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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