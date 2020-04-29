Роддом №2 закрыли в Алматы из-за беременной с коронавирусом

Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы беременная женщина при обращении в роддом №2 скрыла, что была в контакте с больным коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По родильному дому №2 зарегистрированы случаи заболевания с установленным диагнозом COVID-19. Источник: беременная женщина, которая обратилась в приемный покой с диагнозом: беременность 39 недель, бывшая в контакте с установленным диагнозом COVID-19, данный факт первоначально был ею скрыт", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

После случившегося было проведено ПЦР-обследование всех сотрудников и пациентов родильного дома, приняты меры по отправке пациентов в другие мед организации и выписке на домашний карантин.

В помещениях родильного дома силами "Центра дезинфекций Алматы" проведена дезинфекционная обработка. В настоящее время прием новых пациентов приостановлен, запланировано повторное обследование на COVID-19. При получении отрицательных результатов родильный дом продолжит работу в штатном режиме", - уточнили в акимате.





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