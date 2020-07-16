В Акмолинской области родным и коллегам погибших от КВИ медработников вручили награды

Кокшетау. 15 июля. Kazakhstan Today -15 июля аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с родными и коллегами медиков, чья жизнь была прервана из-за коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Кокшетауской городской многопрофильной больницы Олег Исаев и медсестра Егиндыкольской районной больницы Сауле Байгабулова боролись с коронавирусной инфекцией ценой собственной жизни и были удостоены государственных наград посмертно.

Руководитель региона выразил соболезнование семьям, трагично ушедших героев в белых халатах.

Спасая жизни других людей, медицинские работники пожертвовали своими. Их личный героический подвиг, бесценный труд всегда будет для всех примером. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким всех безвременно ушедших от нас, - подчеркнул Ермек Маржикпаев, вручая дочери врача Исаева - Алине Золотую звезду и орден "Отан".

Напомним, указом президента Касым-Жомарта Токаева за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга кокшетаускому врачу присвоена высшая степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ерi" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан".

Более 25 лет Олег Николаевич посвятил спасению жизней и охране здоровья людей, 20 лет из них трудился в городской больнице. Врач высшей категории, отличник здравоохранения, он был одним из лучших анестезиологов-реаниматологов в стране.

Посмертная награда медсестры Егиндыкольской районной больницы Сауле Байгабуловой - орден "Курмет" - была передана главному врачу больницы, где Сауле Олжабаевна работала более 8 лет, зарекомендовав себя высококвалифицированным специалистом.

С диагнозом "коронавирус" в регионе скончались 24 жителя, в их числе и 5 медицинских работников.

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