Есмагамбетова: Россия и Казахстан скоро подпишут соглашение о признании паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 135 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 5,

в городе Алматы - 8,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 30 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 455 275 человек, 2-м компонентом - 9 161 806 человек.

На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 2798 человек (1783 КВИ+ и 1015 КВИ-), из них: в стационарах находится 349 пациентов, на амбулаторном уровне - 2449 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.

В Казахстане за сутки 378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии - 1 289 693 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

29 марта 2022 года зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 14 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 651, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 284.