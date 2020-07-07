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Россия направила 26 врачей в Казахстан для помощи в борьбе с КВИ

06.07.2020, 18:56 23923
Москва. 6 июля. Kazakhstan Today - На помощь казахстанским специалистам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей Московской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, всего оказывать помощь направлены 26 ведущих врачей Подмосковья из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц, где работали временные ковидные госпитали.
 

Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

 
Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявили 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них бессимптомно переносят болезнь 814 человек. 
 

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