Россия направит в Казахстан еще 50 тыс. тестов на КВИ

Москва. 9 июля. Kazakhstan Today - Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Казахстане направит в республику дополнительно 50 тыс. систем тестирования на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , первая партия медицинской помощи будет доставлена в РК 15 июля. Всего с начала пандемии Россия уже предала Казахстану 18 тыс. тест-систем.

Оказание помощи Казахстану осуществляется также по линии российских некоммерческих организаций, более 100 тыс. масок, 20 тыс. пар перчаток, термометры, антисептики и многое другое - это не полный список, было и многое другое, что в качестве посильной помощи представители российского гражданского сектора направят в течение июля в регионы Казахстана", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

7 июля стало известно, что Россия выделила более 2 млн долларов для оказания Казахстану помощи в борьбе с COVID-19.

8 июля в Нур-Султан прибыл спецборт МЧС России с гуманитарным грузом.

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