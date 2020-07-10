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Россия направит в Казахстан еще 50 тыс. тестов на КВИ

09.07.2020, 19:42 6157
Россия направит в Казахстан еще 50 тыс. тестов на КВИ
Москва. 9 июля. Kazakhstan Today - Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Казахстане направит в республику дополнительно 50 тыс. систем тестирования на коронавирус, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает ТАСС, первая партия медицинской помощи будет доставлена в РК 15 июля. Всего с начала пандемии Россия уже предала Казахстану 18 тыс. тест-систем.
 

Оказание помощи Казахстану осуществляется также по линии российских некоммерческих организаций, более 100 тыс. масок, 20 тыс. пар перчаток, термометры, антисептики и многое другое - это не полный список, было и многое другое, что в качестве посильной помощи представители российского гражданского сектора направят в течение июля в регионы Казахстана", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 
7 июля стало известно, что Россия выделила более 2 млн долларов для оказания Казахстану помощи в борьбе с COVID-19.
 
8 июля в Нур-Султан прибыл спецборт МЧС России с гуманитарным грузом.
 

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