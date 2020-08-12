Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, передает Kazakhstan Today.

Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент.

Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом, сообщает ТАСС

Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил Путин.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.

Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент РФ.

Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск - вот что важно - массовый выпуск этого препарата", - сказал глава государства. По его словам, это нужно, чтобы все желающие могли сделать такую прививку.

Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается в других учреждениях, желаю всем специалистам успеха, мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг", - отметил Путин, назвав это очень важным и для России, и для всего мира.

Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что так и будет", - продолжил он.

Президент РФ поздравил всех, кто работал над препаратом. Он также выразил благодарность премьер-министру России Михаилу Мишустину, главе Минздрава Михаилу Мурашко и отметил вклад вице-премьера Татьяны Голиковой. "Это успех, еще раз поздравляю вас", - обратился он к членам кабмина.

Путин уточнил у министра, зарегистрированы ли где-то еще в мире подобные вакцины. Мурашко ответил, что есть разработки в Китае и в ряде других стран, "но там еще идут клинические исследования". "По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое", - сказал глава Минздрава.

Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться, и на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать", - сказал Путин.

Как сообщил в ходе совещания с правительством президент РФ, его дочь испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT

Эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал он.

По его словам, после первого укола у неё была температура 38. "На следующий день - 37 с небольшим, и всё. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но всё сошло на нет. Чувствует себя хорошо - и титры высокие", - добавил Путин.

По данным РИА Новости , массовое производство вакцины от COVID-19 на заводе "Биннофарм" планируется запустить к концу 2020 года.

Клинические испытания вакцины начались в июне 2020 года. Массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года", - говорится в сообщении АФК "Система", в которую входит "Биннофарм".

АО "Биннофарм" - одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным R&D подразделением. Компания "Биннофарм" разрабатывает и производит биотехнологические генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, в полном соответствии с международными стандартами качества GMP, осуществляет производство и оптовую реализацию лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. 74% уставного капитала общества принадлежит АФК "Система".

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