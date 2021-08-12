Россия планирует регистрацию вакцины Спутник V для подростков к середине сентября

МОСКВА. 11 АВГУСТА - Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что уже в середине сентября может быть зарегистрирована подростковая вакцина Спутник V, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Александра Гинцбурга, в настоящее время идет испытание вакцины Спутник V для подростков.

Есть два варианта подростковой вакцины: вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная 1:5. По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градуса. Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой, и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", - рассказал ученый в интервью газете "Известия".

При этом он не исключают, что их заставят делать третью фазу испытаний на выборке в 3 тыс. человек, тогда специалисты могут не успеть к сентябрю.

Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", - сказал Гинцбург.

Он также рассказал о ходе испытаний назальной формы вакцины Спутник V.

Наши сотрудники использовали назальную форму в качестве дополнительной защиты. Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована. Но она существует, это тот же самый "Спутник V", второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость", - пояснил глава центра имени Гамалеи.

Он отметил, что все испытания должны пройти по полной программе - с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Спикер подчеркнул, что эти испытания будут стоить порядка 400 млн рублей.

Сейчас уже полностью прошла доклиника. Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено", - добавил Гинцбург.

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