Россия поставит в Казахстан медикаменты для лечения коронавируса

Москва. 8 июля. Kazakhstan Today - Россия направит в Казахстан гуманитарную помощь в виде медикаментов для борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Этот перечень сейчас определен, грузы гуманитарные в ближайшее время прибудут в Казахстан. Насколько я знаю, сегодня вечером будет первый самолет", - цитирует заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева ТАСС .

Гриднев добавил, что в перечень вошли медикаменты российского производства, используемые для лечения коронавирусной инфекции.

Группа из 32 российских врачей во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым прибыла в Нур-Султан 6 июля специальным рейсом МЧС РФ. Российские специалисты окажут консультационное и практическое содействие врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране.

Ранее власти Казахстана направили в адрес Министерства здравоохранения РФ перечень лекарств для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом.





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