Россия увеличила производство Авифавира и готова к экспортным поставкам

Москва. 2 июля. Kazakhstan Today - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний "ХимРар" объявляют о производстве в июне первых 100 тыс. курсов российского препарата против коронавируса Авифавир, что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов, передает Kazakhstan Today.

Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки Авифавира также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов, сообщает портал "Новости GMP".

Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза, до 300 тыс. курсов в месяц, что позволит удовлетворить внутренний спрос на Авифавир в РФ и начать поставки препарата на международный рынок.

Авифавир 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в последнюю, седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Авифавир доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

РФПИ и ГК "ХимРар" отмечают существенный спрос на препарат из-за рубежа. В частности, ведутся переговоры о поставках Авифавира в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность в приобретении Авифавира выражают страны СНГ и Ближнего Востока, других регионов мира.

Авифавир является одним из самых эффективных в мире препаратов против коронавируса и демонстрирует лучшие результаты по сравнению с конкурентами, в том числе, американским препаратом Ремдесивир от компании Gilead Sciences. C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного Ремдесивира в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки Авифавира. Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом. Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран. РФПИ и "ХимРар" намерены расширить производство и географию поставок Авифавира в течение ближайших месяцев", - рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.





Между тем США скупают практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса. Министерство здравоохранения Соединенных Штатов заказало более 500 тысяч курсов лечения этим препаратом для американских больниц, сообщает "Федеральное агентство новостей"





Это составляет 100% прогнозируемого производства американской фармацевтической фирмы Gilead. 90% производства в августе и 90% производства в сентябре", - уточнило издание Mirror.

Журналисты объяснили, что "Ремдесивир" был разработан как лекарство от Эболы и оказался эффективен для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат одобрен врачами и разрешен для использования в США, Великобритании, других странах Европы и за ее пределами. При этом во Всемирной организации здравоохранения все еще ждут доказательств тому, что американское лекарство действительно снижает летальность среди инфицированных.

Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству для COVID-19", - объяснил руководитель Национальной службы здравоохранения Алекс Азар.

Тем временем в ВОЗ заявили, что осведомлены о том, что США выкупили практически все запасы Ремдесивира и пытается выяснить, соответствует ли действительности эта информация. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.





Мы хотим быть уверены в том, чтобы все имели доступ к необходимому лечению, которое может спасать жизни", - цитирует Райана ТАСС .

Отмечается, что ежесуточный прирост заболевших КВИ в США может увеличиться в 2,5 раза - до 100 тыс. новых случаев в день. С таким прогнозом выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Сейчас прирост заболевших в США в среднем составляет около 40 тыс. человек в день. Заболеваемость в США резко возросла в июне на фоне массовых протестов по всей стране.

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