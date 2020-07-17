Россия запустила в оборот новый препарат от коронавируса

Москва. 16 июля. Kazakhstan Today - Препарат "Коронавир", разработанный "Р-Фарм" и зарегистрированный Минздравом РФ для терапии легкой и среднетяжелой форм течения коронавирусной инфекции, выпущен в оборот в России, передает Kazakhstan Today.

Коронавир" - один из первых в мире препаратов, который борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 7374 упаковки лекарственного средства", - сообщила в среду пресс-служба "Р-Фарм", отметив, что он произведен и промаркирован на Ярославском заводе компании.

Согласно заявлению компании, "Коронавир" эффективно блокирует репликацию вируса, что было доказано в ходе регистрационных клинических исследований, сообщает ТАСС

Российский производитель маркирует свой препарат цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный знак", - пояснили в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка лекарств вступила в силу с 1 июля.









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