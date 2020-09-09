Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания, сообщает РИА Новости.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
Как сообщалось ранее, Казахстан намерен купить российскую вакцину от коронавируса после клинических испытаний.
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