Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Москва. 8 сентября. Kazakhstan Today - Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава РФ, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания, сообщает РИА Новости

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.





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