Российская вакцина "Спутник V" будет защищать от коронавируса около двух лет

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Вакцина "Спутник V" будет защищать от коронавируса около двух лет, согласно данным директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, передает Kazakhstan Today.

Микробиолог уточнил, что на платформе, с помощью которой разрабатывали российский препарат, была создана вакцина против Эболы.

Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Комментируя вакцину американской компании Pfizer, Гинцбург отметил, что пока сложно сделать выводы о сроке ее защиты.

Трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы пяти месяцев, хотя необходимо это экспериментально проверить", - пояснил ученый.

По словам Гинцбурга, российская вакцина на 96% гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся четырех процентов болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился. У таких пациентов, скорее всего, COVID-19 проявится в виде насморка, кашля или небольшой температуры, в легкие возбудитель не опустится.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19 - "Спутник V" в начале августа. Ее разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Спутник V" показал 95-процентную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство. Независимый комитет по оценке клинических испытаний препарата подтвердил его эффективность и безопасность.

Массовая добровольная вакцинация казахстанцев от коронавируса стартует в начале 2021 года.

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