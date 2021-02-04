Российская вакцина "Спутник V" еще не зарегистрирована в РК

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан еще не зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" об этом на брифинге в СЦК сообщили представители Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Регистрационное досье на рассмотрении, мы формируем соответствующий пакет. Она на рассмотрении. Первая партия вакцины в составе 22 тысяч доз в соответствии на основании разрешения разового ввоза была завезена", - сказал главный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов.

Он добавил, что вакцину зарегистрируют в ближайшее время.

В свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что еще до начала вакцинации Минздрав запросил данные по клиническому исследованию данного препарата в РФ. Были получены отчеты по первой, второй и третьей фазе. Кроме того, была произведена экспертиза казахстанских Национальным центром экспертизы лекарственных средств и разрешен разовый ввоз данного препарата.

1 февраля главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов получил вакцину от коронавируса. Он уточнил, что при выявлении нестандартной реакции на вакцину каждый такой случай будет расследоваться отдельно специально созданными комиссиями. При этом ответственность за последствия будет солидарная, но проверять будут всю цепочку - от производителей до медучреждений. Также в этот день главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин привился вакциной от коронавируса. Вместе с ним прививку от COVID-19 получили заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и глава общественного здоровья города Нариман Табынбаев. Все они привились российской вакциной "Спутник-V".

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