Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса - глава Роспотребнадзора

МОСКВА. 21 МАЯ - Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Российские вакцины защищают от всех штаммов", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V", сообщает РИА " Новости ".





Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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