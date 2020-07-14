Российские врачи прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом

Атырау. 13 июля. Kazakhstan Today - Шесть врачей из России прибыли для помощи больным коронавирусом в Атырау, где проработают до августа, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба акима Атырауской области сообщила, что Махамбет Досмухамбетов принял российских врачей, прибывших из Нур-Султана, объяснил им ситуацию с коронавирусом в регионе и пожелал успехов в работе.

Досмухамбетов отметил, что в Казахстане растет заболеваемость пневмонией. В июле в областной больнице откроют инфекционный стационар на 400 коек, а в Курмангазинском районе готовят дополнительные места.

В последние годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, особенно в это трудное для нас всех время", - объяснил глава областного акимата.

Он также сообщил, что в ближайшее время еще пять врачей прибудут из Астраханской области России, они будут получать всестороннюю поддержку.

Российские врачи будут работать в Атырау до 3 августа.

Более 100 молодых специалистов областного центра, обучающихся в интернатуре, планируется привлечь к работе.

Накануне, 12 июля, сообщалось, что направить врачей в регион поручил Касым-Жомарт Токаев. На прошлой неделе в Казахстан прибыла бригада из 32 российских врачей. Делегацию возглавил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

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