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Российские врачи прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом

13.07.2020, 15:56 6670
Атырау. 13 июля. Kazakhstan Today - Шесть врачей из России прибыли для помощи больным коронавирусом в Атырау, где проработают до августа, передает Kazakhstan Today.
 
Пресс-служба акима Атырауской области сообщила, что Махамбет Досмухамбетов принял российских врачей, прибывших из Нур-Султана, объяснил им ситуацию с коронавирусом в регионе и пожелал успехов в работе.
 
Досмухамбетов отметил, что в Казахстане растет заболеваемость пневмонией. В июле в областной больнице откроют инфекционный стационар на 400 коек, а в Курмангазинском районе готовят дополнительные места.
 

В последние годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, особенно в это трудное для нас всех время", - объяснил глава областного акимата.

 
Он также сообщил, что в ближайшее время еще пять врачей прибудут из Астраханской области России, они будут получать всестороннюю поддержку. 
 
Российские врачи будут работать в Атырау до 3 августа.
 
Более 100 молодых специалистов областного центра, обучающихся в интернатуре, планируется привлечь к работе.
 
Накануне, 12 июля, сообщалось, что направить врачей в регион поручил Касым-Жомарт Токаев. На прошлой неделе в Казахстан прибыла бригада из 32 российских врачей. Делегацию возглавил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. 
 

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