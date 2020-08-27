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Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках в РК вакцины от COVID-19

26.08.2020, 16:56 5050
Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках в РК вакцины от COVID-19
Москва. 26 августа. Kazakhstan Today - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и казахстанская компания "СК Фармация" подписали соглашение о поставках в Казахстан российской вакцины "Спутник V", передает Kazakhstan Today.
 
Планируется, что партия вакцины для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров РФПИ, сообщает пресс-служба РФПИ.
 
Напомним, 11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство Министерства здравоохранения России о регистрации, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. 
 
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавируса в виде порошка.
 

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