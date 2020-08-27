Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках в РК вакцины от COVID-19

Планируется, что партия вакцины для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров РФПИ, сообщает пресс-служба РФПИ.
Напомним, 11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство Министерства здравоохранения России о регистрации, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавируса в виде порошка.
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