Российский препарат для лечения COVID-19 поступит в больницы 11 июня

Москва. 6 июня. Kazakhstan Today - Российский препарат для лечения COVID-19 "Авифавир", над которым работают РФПИ и группа компаний "ХимРар", поступит в больницы 11 июня, передает Kazakhstan Today.

Препарат 29 мая получил регистрацию в Минздраве, но исследования продолжатся до конца лета. По словам разработчиков, эффективность "Авифавира" выше 80%. В то же время в Японии, где была создана его основа - оригинальное действующее вещество "Фавипиравир" - решили отложить ввод препарата в обращение, не сумев доказать эффективность нового средства. В России испытываются сразу несколько его аналогов. В частности, в июне в Саранске начнутся исследования еще одного такого препарата - "Арепливира", основа которого - тот же "Фавипиравир", пишут "Известия".

Как рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов, "Фавипиравир" был разработан в Японии для лечения гриппа, а также рассматривался как перспективный препарат при лихорадке Эбола. В связи с его прямой противовирусной активностью он сейчас исследуется в качестве средства для лечения COVID-19.

По словам директора медицинского института Мордовского государственного университета Ларисы Балыковой, до сегодняшнего дня в России не было профильных препаратов для лечения коронавируса. Те, что используют сейчас врачи, обладают иммуномодулирующим свойством - вызывают ответ иммунной реакции. Например, те же самые аминохинолиновые производные гидроксихлорохина не предназначены для лечения вирусных инфекций, они были синтезированы для других целей - лечения малярии, некоторых форм артритов.

Фавипиравир" был синтезирован именно для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в том числе птичьего гриппа, а также других инфекций. Препарат блокирует размножение вирусов, которое и вызывает тяжелые клинические проявления болезни", - рассказала Лариса Балыкова.

21 мая в 10 регионах России начался финальный этап исследований "Авифавира", над которым работают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар". "Авифавир" уже получил временную регистрацию в Минздраве - 29 мая он включен в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года. Предположительно, он поступит в российские больницы 11 июня 2020 года, отметили в РФПИ. Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу. Назначаться он будет только в больницах, применяться под надзором врачей.

Таким образом, Россия стала одной из трех стран, у которых есть действующий препарат против коронавируса (помимо США, возлагающих надежду на собственную разработку - "Ремдесивир", и Японии, родине "Фавипиравира").

Клинические исследования "Авифавира" продлятся до конца лета, уточнили в РФПИ. Эффективность препарата составляет свыше 80%. Его применение позволило сократить период болезни у участников испытаний до четырех дней вместо девяти при стандартной терапии. На этом этапе лечения 65% пациентов, принимавших "Авифавир", имели отрицательный тест на коронавирус. К 10-му дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%.

В России также разработка еще одного препарата на основе "Фавипиравира", его название - "Арепливира". Препарат изготавливает компания "Промомед" на заводе "Биохимик" в Саранске.

По мнению сообщества ученых, этот препарат может стать основным для лечения больных коронавирусной инфекцией. Нам приятно, что препарат производится у нас в стране, потому что так он будет доступен всем. Стоить он будет в разы меньше, чем у наших западных коллег. Препарат мы можем получить уже в июне", - рассказал главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, который отвечает за выполнение протокола исследований препарата в России.

Исследование "Арепливира" идет в пяти регионах России, отметила Лариса Балыкова. В том числе они пройдут в медицинском институте Мордовского государственного университета, который она возглавляет.

Испытания в нашем институте начнутся уже на днях. Сейчас здесь всё готово для открытия исследовательского центра. Но не думаю, что одним препаратом мы решим проблему. Вирусы очень коварны, быстро мутируют. Давать гарантии, что нам хватит одного препарата, не стоит", - заключила Лариса Балыкова.

Тем временем препарат, который США представили миру как лекарство №1 от коронавируса, похоже, не оправдывает возложенные на него надежды. Клинические испытания "Ремдесивира" остановили, не дождавшись окончательных результатов. Однако специалисты американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) заявили: эксперимент был прерван, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, принимавших плацебо. То есть ученые посчитали, что лекарство настолько перспективно и эффективно, что непозволительно давать людям, участвующим в исследовании, "пустышку".

Но российские ученые скептически относятся к подобным заявлениям. Замдиректора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев рассказал, что этот случай потребует дополнительных разбирательств в будущем.

Остановка научной работы привела к тому, что, по факту, результатов последней фазы клинических исследований данного лекарства нет", - отметил эксперт.

То есть клиническая эффективность "Ремдесивира" по-прежнему никак не доказана. Однако есть данные о том, что препарат не работает. Так, в ведущем научном журнале Lancet опубликована статья группы китайских авторов, в которой рассмотрена эффективность "Ремдесивира" в группах пациентов, госпитализированных с коронавирусной пневмонией в период с 6 февраля по 12 марта 2020 года. В эксперименте приняли участие 237 пациентов (158 получали препарат, а 79 плацебо). "В этом исследовании "Ремдесивир" не был связан со статистически значимыми клиническими преимуществами", - отмечено в публикации.

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