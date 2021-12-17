Российский вирусолог заявил об искусственном происхождении штамма Омикрон

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О своей версии ученый рассказал в интервью "Радио России". По версии Чумакова, штамм целенаправленно был создан "суперослабленным". Однако с ним не согласны другие вирусологи, указывающие на то, что все мутации объясняются и без теории искусственного происхождения, сообщает РБК.
Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал. Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме - это никто не может объяснить!" - пояснил свою позицию вирусолог.
По его мнению, это могло бы объяснить то, что штамм оказался "суперослабленным". Чумаков предположил, что это могло быть сделано с "аналитическими" или иными целями.
Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию", - говорит ученый.
С версией Петра Чумакова не согласились эксперты, опрошенные РБК.
В частности, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что не видит доказательств искусственного создании Омикрона.
Это нормальный ход развития событий, когда вирус накапливает мутации, потихоньку ослабляется. Не вижу я там никакой человеческой руки. Любой вирус так или иначе существует в форме множества вариантов. С течением времени начинают селектироваться те или другие варианты. Естественно, через два-три десятилетия вирус должен адаптироваться в человеческой популяции. Вот, мы видим, вариант качнулся в сторону адаптации к человеческому организму", - объяснил он.
Щелканов отметил, что большинство мутаций в геноме вирусов связано именно с "выключением патогенности".
У всех коронавирусов в силу ряда особенностей репликации очень легко формируются вставки и делеции в несколько аминокислотных остатков. В этом тоже нет ничего удивительного и ничего нового", - заключил он.
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также не считает, что может идти речь об искусственном происхождении Омикрона. По его словам, появление все новых вариантов SARS-CoV-2 - это скорее подтверждение версии о его естественном происхождении, поскольку такое развитие событий подтверждает изменчивость вируса.
Ранее сообщалось, что Омикрон размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты. Специалисты также допускают возможность одновременного заражения штаммами Дельта и Омикрон.
При этом, по мнению ученых, одновременное заражение может привести к появлению нового вида вируса.
Также сообщалось, что российские ученые из Центра имени Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон.