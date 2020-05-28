Рост заболеваемости COVID-19 связан со вспышками болезни в трудовых коллективах - Биртанов

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов назвал регионы в которых наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По словам Елжана Биртанова, вспышки заболевания носят локальный характер.

Это в Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях и городе Шымкенте", - уточнил министр.

Он пояснил, что рост заболеваемости в этих регионах связан со вспышками в организованных трудовых коллективах выявленными путем проведения профилактических тестирований.

В частности, на Тенгизском месторождении после регистрации первых случаев заболеваний с ОРВИ начатоактивное массивное тестирование и выявлено более тысячи случаев на сегодняшний день. Сейчас тенденция снижается и ситуация находится под контролем", - сказал Биртанов.

Кроме того, на руднике в Карагандинской области было зарегистрировано более 350 случаев, в Шымкенте на предприятии "Петро Казахстан" - 219 случаев, на строительных площадках в Нур-Султане, Туркестанской области порядка 80, а также в воинских подразделениях Жамбылской и Актюбинской областях.

Глава Минздрава подчеркнул, что из общего количества больных 85% - это больные с легким течением или бессимптомные.

Порядка 13%, это свыше 500 больных, находятся с симптомами средней тяжести, и 1,4%, это 58 больных, находятся в тяжелом состоянии, в том числе 19 человек находятся на ИВЛ. В целом хочу отметить, что за прошедшие две недели с момента завершения ЧП зарегистрировано порядка 3,5 тыс. случаев заболеваний. Однако темпы прироста достаточно стабильны в пределах 5%", - добавил министр.

По его словам, на сегодняшний день 4653 человека продолжают лечение от КВИ, из них 355 - дети. 58 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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