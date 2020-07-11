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Руководитель и 10 сотрудников СПИД-центра Атырау заразились коронавирусом

10.07.2020, 11:13 5752
Атырау. 10 июля. Kazakhstan Today - Руководитель и 10 сотрудников СПИД-центра Атырау заразились коронавирусом. Учреждение в данный момент закрыто, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время брифинга в региональной службе коммуникаций, около двух недель назад в лаборатории областного СПИД-центра начали проводить анализы на коронавирусную инфекцию. Как выяснилось позже, руководство и несколько специалистов медучреждения заболели COVID-19, пишет "Мой город".
 

Оборудование, на котором проводились анализы, передано в одну из частных клиник. Там сейчас проводят анализы. Передача оборудования заняла определённое время, что сказалось на работе. Из-за этого возникли с задержкой получения результатов ПЦР-тестов", - рассказал Махамбет Досмухамбетов.

 
Зараженными оказались руководитель Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Байтолла Газизов и 10 сотрудников центра. Сейчас они получают необходимое лечение.
 

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