Руководитель управления общественного здоровья Алматы прокомментировал ситуацию с массовым заражением COVID-19 врачей

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе видеоконференции с членами Общественного совета мегаполиса прокомментировал ситуацию с массовым заражением COVID-19 врачей, передает Kazakhstan Today.

Он назвал возможные причины большого количества случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Только в одной Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦКГБ) заболело около 200 врачей. Глава управления не спешит винить самих врачей в случившемся, но также не исключает, что некоторые санитарные нормы все-таки в больницах не соблюдались, сообщает телеканал КТК

Здесь я далек от мысли винить врачей. Хотя если врачи принимали бы нужные меры безопасности, то, возможно, такого уровня заражения не было бы. Данная больница является одной из самых крупных клиник города. Туда в основном обращаются экстренные больные. В этих случаях различить симптоматику основного заболевания от COVID-19 бывает невозможным. Работая в условиях именно экстренного стационара, они невзначай могли допустить заражения одного из наших коллег. И этот случай мог постепенно передаваться другим коллегам. Этот случай требует глубочайшего эпидемиологического расследования и принятия определенных решений", - заявил руководитель управления общественного здоровья.

Тем не менее он готов понести ответственность, если в ходе расследования будет доказана вина управления в случившемся.

У меня 74 главных врача в подчинении, каждый может винить меня, когда теряет ответственность. Но сегодня все больницы города должны работать в условиях провизорных клиник. Они должны соблюдать все меры безопасности. В этом плане персональную ответственность несет руководство каждой клиники. Если будут необходимые заключения по итогам эпидемиологического расследования, мы свою ответственность понесем. Я с себя ответственности не снимаю", - сказал Абилдаев.

Также он признал, что одной из причин массового заражения в ЦГКБ могли стали проблемы с вентиляцией. Аналогичные сложности есть и в инфекционных больницах, из-за чего возрастает риск внутрибольничных заражений.

У нас в городе два инфекционных стационара. В них не работают в полной мере, в соответствии с требованиями инфекционного контроля, вентиляционные системы. Сейчас решается вопрос со стороны городского акимата о строительстве нового, соответствующего всем требованиям инфекционного стационара для города на 700 коек. Этот вопрос был поднят даже, насколько я знаю, во время визита главы государства. Будет решаться постепенно", - пояснил Абилдаев.

На текущий момент в Казахстане выявили 5571 случай заражения коронавирусом, выздоровело 2408 казахстанцев, погибших 32 человека. В Алматы – 1678 случаев КВИ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства