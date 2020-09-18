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Руководитель управления общественного здоровья обратился к алматинцам

17.09.2020, 18:39 4807
Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров рассказал о текущей эпидемиологической ситуации по городу, передает Kazakhstan Today. 
 
На сегодня в городе зарегистрировано 14 328 случаев COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 3 новых случая. На сегодня выздоровело - 13 941 человек, или 97,5%. Число умерших от коронавируса составляет 270 человек.
 

На сегодняшний день ситуация оценивается как стабильная и находится под полным контролем городского штаба по борьбе с COVID-19. Для стабилизации ситуации нами были приняты комплекс системных мер. Выработана новая модель управления системой здравоохранения в условиях пандемии", - рассказал Надыров. 

 
Он добавил, что по городу подготовлены 27 ковидных клиник с коечной мощностью - 6211 коек и 250 реанимационных. 
 
На данный момент задействованы 17 клиник на 1923 койки, в резерве имеются 4288 мест. На стадии ввода в эксплуатацию больницы в Турксибском районе с коечной мощностью 500 коек, в октябре запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию современной, новой модульной клиники на 300 коек. Также на стадии завершения открытие двух частных клиник с коечной мощностью 215 коек. Таким образом, количество инфекционных коек за последние три месяца увеличены практически вдвое и к 1 октября коечная мощность ковидных стационаров составит 7226 коек. В период затишья эпидемии, клиники не будут простаивать, они будут работать в штатном режиме, оказывая медицинскую помощь населению по различным профилям.
 
Руководитель управления общественного здоровья Алматы также обратился к горожанам. 
 

Уважаемые алматинцы, пандемия, с которой столкнулись практически все страны мира, поставила перед нами ряд сложных задач. Мы адаптировали систему здравоохранения под сегодняшние реалии и выработали новую модель управления системой здравоохранения в условиях пандемии. Это, безусловно, помогло нам минимизировать потери и поможет нам подготовиться к встрече возможной новой волны заражения в осенне-зимний период. Но важно помнить, что успех в победе над эпидемией - это вклад каждого жителя", - сказал Надыров. 

 
При этом он добавил, что, несмотря на наблюдаемое затишье, нельзя терять бдительности и крайне важно продолжать соблюдать все меры предосторожности. Они общеизвестны: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, частое и правильное мытье рук. 
 

Уверен, что при консолидации всех имеющихся ресурсов, мы сможем достойно преодолеть все сложности и обеспечить полную готовность к новым вызовам, связанным с текущей пандемией", сказал в заключении Камалжан Надыров.

 
Ранее сообщалось, что в РК начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.
 

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