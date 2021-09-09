Руководителя отдела безопасности одной из организаций в ЗКО задержали за поддельный паспорт вакцинации

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АТЫРАУ. 8 СЕНТЯБРЯ - Жителя Атырау задержали за поддельный паспорт вакцинации в ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Примечательно, что мужчина работал руководителем отдела безопасности, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о задержании жителя Атырау, 1985 года рождения. Он руководил отделом ТБ в одной из организаций, базирующейся в Аксае. В использовании поддельного паспорта вакцинации он сознался.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК (Подделка, или сбыт поддельных документов)", - сообщили в ведомстве.





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